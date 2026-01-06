Viaggi in Italia per l’Epifania

L’Epifania vede 5,3 milioni di italiani in viaggio, con una spesa media di 360 euro. Le festività dell’Epifania sono un momento cruciale per il settore turistico italiano. Secondo le stime di Confcommercio, ben 5,3 milioni di italiani si sono messi in viaggio, un dato che sottolinea la persistente voglia di scoperta e relax. Di questi, circa 1 milione ha scelto di superare i confini nazionali, optando per destinazioni estere, mentre la stragrande maggioranza, oltre l’80% dei vacanzieri, ha preferito rimanere entro i confini italiani.

La maggior parte dei viaggiatori interni ha già definito i dettagli della propria vacanza, con oltre la metà del totale che vede protagoniste le coppie. La durata media del soggiorno si allunga leggermente rispetto al periodo natalizio, attestandosi su 3 o 4 pernottamenti. Quando si parla di alloggi, le preferenze degli italiani per l’Epifania sono piuttosto chiare e si dividono tra diverse opzioni, con la maggior parte dei viaggiatori che opta prevalentemente per gli alberghi, garantendosi comfort e servizi.

Le tipologie di vacanza riflettono un desiderio di varietà, con un significativo 21% dei viaggiatori che si dedica alla scoperta delle città d’arte, immergendosi nella storia e nella cultura del nostro paese. Il 16% si concede qualche giorno di relax e sport in montagna, sfruttando le ultime settimane utili per gli sport invernali o semplicemente per godere del paesaggio innevato. Il Trentino Alto Adige si conferma la destinazione più ambita per le mete montane, grazie alle sue rinomate località sciistiche e ai suoi paesaggi mozzafiato.

La spesa media a persona si attesterà intorno ai 360 euro, includendo alloggio, trasporti, vitto e altre attività. Questa cifra indica una stabilità nella capacità di spesa dedicata al turismo, nonostante il contesto economico generale. La tendenza alla pianificazione anticipata suggerisce un approccio consapevole e ponderato, volto a massimizzare l’esperienza e a beneficiare di offerte migliori prenotando in anticipo. I dati di Confcommercio dipingono un quadro di un’Italia in movimento, con una preferenza marcata per le destinazioni nazionali e un’attenzione sia al relax montano che alla cultura delle città d’arte.