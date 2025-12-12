4.6 C
Roma
venerdì – 12 Dicembre 2025
Viaggi

Viaggi in Italia e Europa

Da stranotizie
Viaggi in Italia e Europa

Pitchup.com, piattaforma per la prenotazione di vacanze all’aria aperta, ha registrato una crescita globale del 20% nel numero totale di prenotazioni, passando da 898.000 a oltre 1,08 milioni. Ciò rivela significative evoluzioni nelle abitudini e nelle destinazioni preferite dai viaggiatori.

L’Italia si conferma una meta cruciale, con un aumento del 10% nelle prenotazioni come meta di villeggiatura. Il 20% dei campeggiatori che ha scelto l’Italia proviene dal Regno Unito, il 18% dalla Germania, il 16% dall’Italia stessa, il 14% dalla Francia e il 6% dall’Olanda. Gli utenti italiani stanno prenotando con più anticipo rispetto allo scorso anno, con un aumento del 5% nel lead time, raggiungendo 22,4 giorni rispetto alla data di partenza.

La tendenza a viaggiare alla scoperta dell’Italia è molto forte, con il Nord che registra una crescita notevole. L’Emilia-Romagna spicca con un aumento del 57% nelle prenotazioni. Oltre all’Italia, i campeggiatori italiani guardano principalmente a Francia, Spagna, Regno Unito e Croazia. L’importo medio speso per persona dagli italiani è leggermente diminuito, mentre la preferenza rimane saldamente sul camping tradizionale.

In generale, i viaggiatori hanno cercato valore, autenticità ed esperienze di alto livello. L’Ungheria ha registrato un’incredibile crescita del 117%, entrando nella Top 12 delle destinazioni più prenotate, grazie al rapporto qualità prezzo, ai suoi splendidi paesaggi e un clima favorevole. Il Portogallo risulta la sesta destinazione più popolare, con un balzo del 63%. Il campeggio non è più solo sinonimo di isolamento, ma è un’esperienza a 360° che unisce diversi aspetti del viaggio, con farm sites e agriturismi tra le tipologie di strutture più prenotate.

