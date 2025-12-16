Viaggi in Italia

CONFESERCENTI NAZIONALE, con sede legale in Via Nazionale 60, 00184 Roma, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali con strumenti manuali ed elettronici per le seguenti finalità: consentire la navigazione ed esplorazione del sito web e rispondere alle richieste informative inoltrate attraverso il form online.

Il conferimento dei dati trattati per queste finalità è obbligatorio in quanto necessario per la navigazione del sito e per evadere la richiesta, e non richiede un consenso specifico. I dati personali verranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità indicate e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dal conferimento.

I dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari quali tecnici o società del settore IT, addetti alla manutenzione del sito, e a soggetti dei quali il Titolare si potrebbe avvalere per lo svolgimento di attività necessarie per il raggiungimento delle finalità sopra indicate.

Sono riconosciuti i diritti di accesso ai dati personali, di conoscere le finalità e modalità del trattamento, di conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati, di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione dei dati, di ottenere la limitazione di trattamento, di ottenere la portabilità dei dati raccolti con il consenso e trattati mediante strumenti elettronici, e di proporre reclamo all’Autorità di controllo.

L’esercizio dei diritti può essere esercitato scrivendo all’indirizzo di posta elettronica dell’ente. Il Titolare ha nominato un Data Protection Officer (DPO) al quale potrà rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei dati e all’esercizio dei diritti.