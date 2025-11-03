18.1 C
lunedì – 3 Novembre 2025
Viaggi in Famiglia: Le Mete Natalizie Preferite dagli Italiani

Secondo un recente studio di Jetcost, il 73% degli italiani sta programmando un viaggio per le vacanze di Natale. Questo periodo è particolarmente favorevole per le prenotazioni, con prezzi fino al 25% più bassi se effettuate a novembre. Nonostante l’attuale situazione economica, la maggior parte degli italiani ha già prenotato un viaggio, mentre solo il 7% aspetta l’ultimo minuto, principalmente in base al budget per lo shopping natalizio. Circa il 20% non prevede viaggi.

Per la durata, il 47% dei partecipanti prevede di viaggiare per un massimo di tre giorni; il 24% per tre-cinque giorni, il 15% per una settimana e l’11% per un periodo tra otto e quindici giorni. La spesa media a persona è stimata in 794 euro. L’auto privata è il mezzo di trasporto preferito dal 50% degli intervistati, seguita dall’aereo (28%), autobus (10%), treno (9%) e nave (3%).

Le vacanze in famiglia sono l’opzione più scelta, con il 45%, seguite dai viaggi in coppia (28%), con amici (20%) o da soli (7%). Per quanto riguarda le destinazioni, il 60% degli italiani predilige mete nazionali, mentre il 33% opta per l’estero. Napoli è la città più desiderata, seguita da Milano, Roma, Catania e Palermo.

A livello europeo, le mete preferite includono Parigi, Vienna, Londra, Praga e Amsterdam, mentre per i viaggi a lungo raggio spiccano New York, Sharm El Sheikh, Istanbul, Dubai e Maldive.

