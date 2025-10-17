21.9 C
Viaggi in Europa: le tendenze per il prossimo anno

stranotizie
Omio, piattaforma leader nella prenotazione di viaggi multimodali, ha pubblicato il report annuale NowNext ’25, che analizza i trend di viaggio nel prossimo anno. Attraverso un sondaggio condotto su oltre 10.000 persone in vari paesi, il report evidenzia come i viaggiatori stiano diventando più consapevoli e pianificati nella scelta delle loro vacanze.

Tra i principali risultati, il 69% degli intervistati afferma che gli eventi globali influenzeranno le loro decisioni di viaggio, ma nonostante le incertezze, il 30% dichiara di voler viaggiare più frequentemente. Inoltre, il 38% dei partecipanti priorizza le vacanze rispetto ad altre spese non essenziali, adottando strategie come viaggi in bassa stagione e ricerca di offerte.

L’attenzione è rivolta anche alle destinazioni europee: il 56% dei britannici e il 42% degli italiani intendono visitare l’Europa. I viaggiatori stanno inoltre cercando ispirazione fuori dai canali digitali tradizionali, prediligendo esperienze passate e raccomandazioni dirette.

Per quanto riguarda le mete, il 46% dei viaggiatori desidera passare più tempo in spiaggia e rilassarsi, mentre il 32% è interessato a esplorare luoghi meno noti per sfuggire al sovraffollamento turistico. Le capitali stanno perdendo attrattiva; il 21% dei viaggiatori intende visitare metropoli più piccole per prezzi più accessibili e minori folle.

Infine, la Generazione Z sta ridefinendo il viaggio, pianificando con maggiore attenzione e cercando modi più sostenibili. Questo report mette in luce un cambiamento significativo nei viaggiatori, che cercano esperienze di viaggio più intelligenti e orientate al valore.

