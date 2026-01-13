Viaggi in Egitto e Vietnam a rischio

Una figlia allarmata, Rasha Youssef Ali, e i clienti infuriati di un’agenzia di viaggi sono coinvolti in una vicenda poco chiara. Rasha, ventottenne e attualmente in Spagna, ha espresso preoccupazione per la scomparsa di sua madre, Antonella Ago, titolare dell’agenzia. La figlia ha raccontato che la madre era caduta sulle scale di casa e le aveva telefonato la notte di Capodanno per dire che si sentiva male e sarebbe andata al pronto soccorso, ma non è mai arrivata. Da allora, non c’è stato più contatto.

I clienti dell’agenzia, invece, sono infuriati per i viaggi cancellati e non rimborsati. Una coppia, Graziano e sua moglie, aveva prenotato un viaggio in Vietnam, ma non è partita e ha perso circa 10.000 euro. Graziano non crede alle storie di incidenti e ritiene di essere stato vittima di un raggiro. Un’altra persona, Laura, doveva partecipare a un viaggio in Egitto due anni fa, che è stato annullato e non ha mai ricevuto il rimborso.

I clienti hanno anche riferito di non aver ricevuto i documenti di viaggio e di non essere riusciti a contattare Antonella Ago. La capogruppo di un altro viaggio ha scoperto che non era stata versata nemmeno la caparra per bloccare l’automezzo e le stanze. Questo fatto ha fatto sorgere dubbi sull’incidente e sulla veridicità delle storie raccontate.