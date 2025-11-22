Viaggi in Cina senza visto

L’esenzione dal visto d’ingresso in Cina per i cittadini italiani è stata prorogata fino al 31 dicembre 2026. Questa estensione permette ai titolari di passaporto ordinario italiano di entrare in Cina senza bisogno di visto, per soggiorni di breve durata fino a 30 giorni, con finalità di turismo, affari, visite a familiari o amici, scambi culturali, accademici e transiti.

La misura, inizialmente prevista fino al 31 dicembre 2025, è stata confermata e ampliata dal governo cinese, a testimonianza di una politica di apertura e facilitazione degli scambi internazionali. Lo scopo principale è incentivare la mobilità tra Italia e Cina, facilitando viaggi che riguardano affari, turismo e altre attività sociali e culturali, senza però rinunciare a garantire sicurezza e controllo alle frontiere.

Per usufruire dell’esenzione, è necessario che il passaporto abbia una validità residua di almeno sei mesi al momento dell’ingresso nel Paese. Rimane obbligatorio invece il visto per soggiorni di durata superiore ai 30 giorni o per motivi di lavoro specifici che richiedono permessi più lunghi.

Questa proroga rappresenta un’opportunità significativa per i viaggiatori italiani, sia per motivi professionali sia per turismo, che potranno pianificare soggiorni in Cina con maggiore facilità burocratica e minori oneri amministrativi. Inoltre, la scelta del governo cinese va nella direzione di rafforzare i rapporti bilaterali tra i due Paesi, sia in ambito economico che culturale.