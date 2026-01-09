Pechino, in Cina, ha registrato un significativo aumento nel numero di viaggi di passeggeri grazie al suo sistema di trasporto ferroviario in costante espansione. Le ferrovie cinesi hanno gestito quasi 4,59 miliardi di viaggi di passeggeri. Il sistema di trasporto ferroviario cinese continua a crescere e a supportare il grande flusso di passeggeri. Questo aumento è il risultato dell’espansione del sistema ferroviario, che consente di gestire un numero sempre maggiore di viaggiatori. La Cina continua a investire nel suo sistema di trasporto ferroviario per migliorare l’efficienza e la capacità di trasporto. Ciò consente di soddisfare la crescente domanda di trasporto ferroviario nel paese. Le ferrovie cinesi giocano un ruolo fondamentale nel trasporto di passeggeri e merci all’interno del paese.

