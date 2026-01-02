Viaggi in Cina

In Cina, durante il primo giorno di vacanza per Capodanno, è stato registrato un grande numero di viaggi interregionali di passeggeri. Giovedì, la Cina ha visto oltre 207 milioni di viaggi di questo tipo, con un aumento significativo rispetto ai periodi precedenti.
Questo dato testimonia il grande movimento di persone durante le festività in Cina. Il numero di viaggi interregionali di passeggeri è coerente con la tradizione di spostamenti durante le vacanze di Capodanno in Cina.
