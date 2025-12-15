Viaggi in bicicletta in Sicilia

Viaggiare in bicicletta non è un’esclusiva della bella stagione, poiché l’inverno può essere il momento perfetto per scoprire territori affascinanti con temperature miti, strade poco trafficate e un ritmo di viaggio più lento. Per chi non vuole rinunciare alla bici ma teme mete troppo impegnative, esistono destinazioni ideali anche nei mesi invernali.

La Sicilia durante l’inverno si presta perfettamente grazie al clima mite, con giornate luminose e itinerari per ogni tipo di ciclista. Uno degli itinerari più suggestivi è la Via dei Tramonti, da Palermo ad Agrigento, un percorso che segue la costa occidentale attraversando luoghi iconici come Scopello, la Riserva dello Zingaro e la Valle dei Templi.

Il Portogallo è una destinazione sempre più amata dai cicloturisti, grazie a un clima stabile e a paesaggi che alternano oceano, colline e villaggi storici. La Via Algarviana è uno dei percorsi più affascinanti: circa 300 chilometri nell’entroterra dell’Algarve, da Alcoutim fino a Sagres, tra sentieri sterrati, borghi rurali e natura incontaminata.

La zona di Antalya, in Turchia, offre la possibilità di pedalare, sciare e fare il bagno in mare nello stesso giorno. Le strade costiere e collinari sono perfette per la bici da corsa, con asfalti di qualità e panorami che alternano Mediterraneo e montagne.

La Grecia offre una straordinaria varietà di isole, ciascuna con una propria anima ciclistica. Le Isole Ionie sono ideali per viaggi itineranti, combinando bici e traghetti tra Corfù, Cefalonia, Itaca e Lefkada, con percorsi panoramici e poco trafficati. Creta è perfetta per ciclisti più esperti: le sue strade interne sono impegnative ma regalano panorami spettacolari e un contatto diretto con la storia millenaria dell’isola.

L’Spagna è una delle mete più complete per il cicloturismo invernale. Andalusia e Catalogna offrono percorsi adatti a ogni livello, grazie a un territorio estremamente vario e a un clima favorevole. Le Vías Verdes, oltre 3.500 chilometri di ex ferrovie trasformate in piste ciclabili, sono ideali per chi cerca itinerari facili e immersi nella natura.