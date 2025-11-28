Viaggi in autunno in Europa

L’estate è finita e le giornate si accorciano, ma l’autunno è il periodo migliore per viaggiare e concedersi dei piccoli viaggi o weekend in alcune mete europee. Le temperature sono piacevoli e le tariffe aeree hanno un notevole calo di prezzi.

Per una vacanza autunnale di successo con i bambini, è importante scegliere città che possano essere visitate anche comodamente a piedi e con il passeggino, con un’efficiente rete di trasporti, e soprattutto con attività e siti di interesse turistico adatti anche ai più piccoli.

Tra le mete consigliate ci sono Londra, Berlino, Amburgo, Vienna e Praga. A Londra, ad esempio, ci sono i famosi parchi pubblici come Hyde Park e il parco giochi in memoria di Diana, la crociera sul Tamigi, i famosi monumenti come Buckingham Palace e la Torre di Londra, e i musei come la Tate Modern e il Museo di Storia Naturale. Inoltre, ci sono anche la London Eye e il Museo delle Cere Madame Tussauds, un must per i bambini.

A Berlino, invece, ci sono numeri musei, come il Museo di Storia Naturale, e il LEGOLAND Discovery Centre, che offre un’esperienza indimenticabile per grandi e piccini. Anche Amburgo è una meta ideale per le famiglie, con il suo porto e le storie di pirati, e numerose attività da fare con i bambini, come il Miniatur Wunderland e lo Zoo di Hagenbeck.

Vienna, la capitale austriaca, è nota per la sua ricca storia e cultura, e offre numerose attività per le famiglie, come il teatro di marionette dell’Urania e il Ristorante Rollercoaster, dove il cibo viene servito da piccoli robot su rotaie. Inoltre, ci sono anche il Museo dei bambini ZOOM e il Prater, il più famoso parco giochi d’Europa.

Infine, Praga, la capitale della Repubblica Ceca, è una città particolarmente votata alle famiglie con i bambini, con la sua dimensione non molto grande e tantissime attrazioni gratuite da poter vedere e visitare, come la Testa di Kafka Ruotante e il Muro di John Lennon. Ci sono anche numerose attività per le famiglie, come il Vytopna il Railway Restaurant e la Torre di Petrin, che offre una visuale perfetta della città sottostante.