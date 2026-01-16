Viaggi in Arabia Saudita

Futura Vacanze punta sulla tecnologia nominando Matteo Cervaro come It manager. Cervaro porterà in azienda vent’anni di esperienza nel settore turistico alberghiero, maturata in contesti italiani e internazionali di primo piano. Assumerà la responsabilità delle infrastrutture tecnologiche aziendali, con focus sull’architettura dei sistemi per favorire l’adozione di nuovi applicativi a supporto del business.

Tra i principali obiettivi di Cervaro ci sono la continuità operativa, la sicurezza e l’efficienza dei sistemi It, favorendo l’automazione e la semplificazione dei processi. Il direttore generale di Futura Vacanze, Stefano Maria Simei, ha commentato che l’ingresso di Cervaro rafforzerà il percorso di crescita organizzativa avviato nell’ultimo esercizio.

Il percorso professionale di Cervaro si distingue per la marcata attenzione all’innovazione tecnologica come leva di crescita del business, con un focus sull’ottimizzazione dei processi e sull’integrazione delle soluzioni digitali. Ha coordinato iniziative di trasformazione digitale lungo l’intera guest journey, contribuendo a favorire una maggiore efficienza operativa e un miglioramento dell’esperienza del cliente.