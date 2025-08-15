27.5 C
Viaggi e Rivelazioni: Scopri l'Itinerario Italiano di Con chi viaggi

Viaggi e Rivelazioni: Scopri l’Itinerario Italiano di Con chi viaggi

Questa sera alle 21.25 su Rai 2 andrà in onda “Con chi viaggi”, una commedia originale diretta dal duo romano YouNuts!, composto da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia.

La trama ruota attorno a Paolo, interpretato da Lillo, che decide di offrire passaggi tramite un’app di car-sharing. Tuttavia, il viaggio da Roma a Gubbio si trasforma in un’avventura ricca di imprevisti, quando si ritrova a viaggiare con tre sconosciuti: Michele, un giovane misterioso interpretato da Fabio Rovazzi; Anna, che porta con sé un passato difficile, interpretata da Alessandra Mastronardi; ed Elisa, la cui connessione con Paolo si rivela profonda, interpretata da Michela De Rossi.

Il percorso, che attraversa paesaggi suggestivi come la cascata delle Marmore, diventa un’occasione per esplorare le tensioni e i desideri nascosti dei protagonisti. Ogni fermata lungo il cammino permette di rivelare segreti e paure, mentre la comedia si intreccia con momenti di riflessione.

Il cast sa mantenere un buon equilibrio tra humor e tensione. Lillo offre una performance ironica, mentre Rovazzi mostra vulnerabilità. Mastronardi esprime profondità emotiva, e De Rossi porta freschezza e innocenza al suo personaggio.

“Con chi viaggi” non è solo una commedia on-the-road, ma un esperimento narrativo che affronta il tema della connessione umana. In meno di un’ora e mezza, il film promette di trasformare un semplice viaggio in auto in un’esperienza ricca di rivelazioni, perfetta per una serata estiva.

