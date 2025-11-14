Viaggi e Musica: La Storia di un Giovane Talento in Italia

Leonardo Fiorini, 27 anni, originario di Isola del Liri, era un appassionato di musica e viaggi. Recentemente, è tragicamente morto dopo essere caduto dal balcone di un bed & breakfast a Monteverde. Fiorini aveva frequentato il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Sora, dove aveva stretto un forte legame con David Stojanovic, presente con lui quella sera. Il giovane descriveva Stojanovic come un “fratello” sui social.

I due amici avevano prenotato una stanza per un soggiorno di tre giorni. Sui profili di Fiorini si leggeva: “Dio benedica la musica”, testimonianza della sua grande passione. Con alcuni amici, aveva anche realizzato due videoclip, “Ametista” e “Sanguina”, progetti amatoriali che riflettevano il suo interesse per il pop e il rap, girati nella provincia in cui era cresciuto. Fiorini condivideva anche foto dei suoi recenti viaggi, inclusi scatti dalla Svezia e da Ponza, oltre a un album dedicato alla bellezza della natura.

Attualmente, la procura di Roma sta indagando sulla dinamica della sua caduta. Fiorini è precipitato dal terzo piano dell’appartamento, e Stojanovic, posto agli arresti domiciliari, ha dichiarato di aver tentato di fermarlo dal lanciarsi. Tuttavia, le testimonianze dei vicini parlano di una lite avvenuta poco prima dell’incidente. Nell’appartamento è stata trovata della sostanza stupefacente, motivo per cui sono stati disposti esami tossicologici.

