Viaggi e incontri inaspettati: la commedia on the road

Viaggi e incontri inaspettati: la commedia on the road

Venerdì 15 agosto, su Rai2 alle 21.25, andrà in onda il film “Con chi viaggi” di YouNuts!, diretto da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia. La commedia vede protagonisti Lillo e Alessandra Mastronardi.

La trama ruota attorno a quattro sconosciuti che si incontrano grazie a un’app per condividere un viaggio in auto. Apparentemente, tutto procede senza problemi, ma la verità nasconde dinamiche più complesse.

Paolo, interpretato da Lillo, è un uomo dal carattere vivace, ma con un segreto. Michele, interpretato da Fabio Rovazzi, e Anna, di Alessandra Mastronardi, hanno un passato condiviso che non rivelano. Elisa, interpretata da Michela De Rossi, ignora di avere un legame particolare con Paolo.

In un’atmosfera di risate e imprevisti, il film si presenta come una commedia on the road con elementi noir. Il viaggio diventa quindi un’opportunità per esplorare relazioni umane inaspettate.

Alla fine, questa esperienza si rivela trasformativa per tutti i personaggi coinvolti.

