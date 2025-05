Viaggi di Primavera: Scopri i Ponti Imperdibili!

Pasqua e i ponti di primavera 2025 hanno segnato un nuovo picco di mobilità in Italia, con oltre 130 milioni di euro di fatturato nel settore hôtellerie e quasi 7 milioni di arrivi internazionali tra marzo e maggio. Tuttavia, sono principalmente gli italiani a riscoprire il proprio territorio, optando per mete slow e itinerari su misura, spesso lontani dalle rotte turistiche tradizionali.

Il viaggio in auto continua a essere il mezzo preferito per il tempo libero, grazie alla sua flessibilità e libertà. In questo contesto, Telepass Sempre si propone come un valido alleato per chi viaggia frequentemente, offrendo un abbonamento senza vincoli. Il servizio consente un accesso facilitato a caselli, parcheggi, Area C e traghetti, rendendo più semplici gli spostamenti, anche per chi prenota last minute.

Il crescente interesse per le aree interne, che hanno raggiunto oltre il 70% di occupazione, evidenzia una domanda di esperienze legate alla natura, cultura e benessere. Telepass Sempre diventa così un compagno ideale per chi cerca libertà di movimento senza compromettere la gestione delle spese.

La stagione primaverile anticipa un’estate promettente, con sei camere su dieci già prenotate, confermando il 2025 come un anno favorevole per il turismo su strada. Grazie a Telepass Sempre, ogni viaggio inizia con un vantaggio significativo.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.viaggiare.net