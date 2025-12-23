13.4 C
Viaggi di Natale in Italia

Viaggi di Natale in Italia

Saranno oltre sei milioni gli italiani che si metteranno in viaggio per il Natale, confermando la voglia di spostarsi nonostante il contesto economico ancora incerto. L’83% dei viaggiatori resterà in Italia, e tra questi il 25% sceglierà località vicine alla propria regione di residenza, privilegiando mete facilmente raggiungibili. Un milione sceglierà invece di fare viaggi in capitali europee o in un paese extraeuropeo.

Nel 60% dei casi sarà comunque una vacanza breve, con al massimo 1 o 2 pernottamenti. Il 29% alloggerà in strutture alberghiere, mentre il 40% opterà per la casa di amici e parenti o per seconde case.

La top ten delle destinazioni vede in testa la montagna con il 20% delle preferenze, seguita da località di mare e città d’arte, che restano scelte molto apprezzate nel periodo natalizio. Il 59% degli italiani viaggerà in coppia, il 36% con i figli, mentre un 11% partirà da solo. La spesa media prevista si aggira intorno ai 390 euro a persona.

I dati sulle partenze di Natale confermano la solidità della domanda turistica interna e il ruolo centrale del turismo. La scelta prevalente di vacanze brevi dimostra come gli italiani continuino a viaggiare, adattando però durata e modalità di soggiorno a un contesto economico ancora attento ai costi. Sostenere le imprese turistiche con politiche che favoriscano investimenti, innovazione e formazione è fondamentale, affinché possano rispondere a una domanda sempre più esigente e contribuire in modo stabile alla crescita economica e occupazionale del Paese.

