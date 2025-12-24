Viaggi di Natale: destinazioni esotiche

Il tempo di viaggiare è tornato e con esso le proposte di “Lovely Planet”, le guide di “Radio3 Mondo”. Saranno in onda da giovedì 25 dicembre a venerdì 2 gennaio alle 11 su Radio 3, con Anna Maria Giordano.

Sei idee per uscire dal quotidiano ed entrare nei territori della scoperta, tra mappe da leggere e scrivere, con visite in paesi e città da ritrovare attraverso itinerari per nuovi paesaggi. Il 25 dicembre si comincia con “Aurora in Lapponia”, di Stefano Mini, dove ci si può immergere in aurore boreali e correre su slitte trainate da cani.

Venerdì 26 dicembre, con Sally McIntire, si parte per Cuba, un’isola proibita e avamposto del nemico, che lei visita dal 2000 grazie alla sua associazione di gemellaggio. Lunedì 29 dicembre, nella puntata “Tra aquile e merli, a sud dei Balcani”, si affronta con Lorenzo Gambetta un viaggio lento nei Balcani più sconosciuti, in bicicletta, percorrendo ponti e scavalcando muri.

Martedì 30 dicembre sarà proposto un “Viaggio in Irlanda con Oscar Wilde”, da Dublino alla casa museo dello scrittore, con Roberto Copello. Mercoledì 31 dicembre è la volta di “Oulu, capitale europea della cultura”, nel cuore della Finlandia, tra saune e mare ghiacciato, fauna selvatica e costumi sami, con Liisa Limatainen.

Si chiude venerdì 2 gennaio con “Corea del Sud, alla scoperta del regno eremita”, con Massimo Leggeri, dalle verdi colline della penisola alla capitale Seul, alla ricerca di porcellane celadon e musica Gangnam style. Tutte le guide Lovely Planet sono disponibili su www.raiplaysound.it/programmi/lovelyplanet.