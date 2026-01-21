9.5 C
Roma
mercoledì – 21 Gennaio 2026
Viaggi

Viaggi di lusso in Italia con AG Group

Da stranotizie
Viaggi di lusso in Italia con AG Group

AG Group apre una nuova fase del proprio percorso e si presenta ufficialmente al mercato come gruppo integrato dell’ospitalità e del turismo inbound. Fondato dall’imprenditore Andrea Girolami, AG Group è una realtà interamente a capitale italiano che, dopo oltre 25 anni di attività, si posiziona come un’unica piattaforma in cui la gestione alberghiera di AG Hotels, l’incoming internazionale di AG Boutique Journey e la consulenza di AG Hotel Consulting operano in modo sinergico.

AG Group ha chiuso con un fatturato consolidato di 47,5 milioni di euro e prevede di raggiungere 88,8 milioni di euro; un traguardo sostenuto da nuove aperture alberghiere, dallo sviluppo dell’incoming internazionale e dall’espansione delle attività di consulenza. Il modello di business di AG Group è costruito su una strategia di crescita che combina espansione mirata, innovazione digitale e forte capacità operativa, con l’obiettivo di rafforzare la presenza alberghiera nelle destinazioni italiane di grande appeal.

AG Group è impegnato in un percorso di sviluppo trasversale, orientato a un posizionamento sempre più focalizzato sul segmento d’alta gamma. Il portafoglio delle strutture in gestione diretta si arricchirà di nuovi hotel 5 stelle lusso, rafforzando la presenza del Gruppo a Roma e in altre destinazioni strategiche. Sul piano di medio-lungo periodo, AG Group punta a raggiungere una capacità complessiva di circa 1.000 chiavi entro il 2028, attraverso un totale di 16 hotel.

Il Gruppo continua a rafforzare la propria presenza nell’incoming internazionale, affacciandosi su nuovi mercati e intercettando una domanda sempre più orientata verso esperienze su misura. AG Group rappresenta un’unica visione dell’ospitalità, con un modello di business integrato che combina gestione alberghiera, esperienze di viaggio e consulenza, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza complessiva dell’ospite e generare valore nel tempo.

Articolo precedente
Spagna, incidente ferroviario: morto il macchinista
Articolo successivo
Animali in pericolo in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.