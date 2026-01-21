Viaggi di lusso in Italia con AG Group

AG Group apre una nuova fase del proprio percorso e si presenta ufficialmente al mercato come gruppo integrato dell’ospitalità e del turismo inbound. Fondato dall’imprenditore Andrea Girolami, AG Group è una realtà interamente a capitale italiano che, dopo oltre 25 anni di attività, si posiziona come un’unica piattaforma in cui la gestione alberghiera di AG Hotels, l’incoming internazionale di AG Boutique Journey e la consulenza di AG Hotel Consulting operano in modo sinergico.

AG Group ha chiuso con un fatturato consolidato di 47,5 milioni di euro e prevede di raggiungere 88,8 milioni di euro; un traguardo sostenuto da nuove aperture alberghiere, dallo sviluppo dell’incoming internazionale e dall’espansione delle attività di consulenza. Il modello di business di AG Group è costruito su una strategia di crescita che combina espansione mirata, innovazione digitale e forte capacità operativa, con l’obiettivo di rafforzare la presenza alberghiera nelle destinazioni italiane di grande appeal.

AG Group è impegnato in un percorso di sviluppo trasversale, orientato a un posizionamento sempre più focalizzato sul segmento d’alta gamma. Il portafoglio delle strutture in gestione diretta si arricchirà di nuovi hotel 5 stelle lusso, rafforzando la presenza del Gruppo a Roma e in altre destinazioni strategiche. Sul piano di medio-lungo periodo, AG Group punta a raggiungere una capacità complessiva di circa 1.000 chiavi entro il 2028, attraverso un totale di 16 hotel.

Il Gruppo continua a rafforzare la propria presenza nell’incoming internazionale, affacciandosi su nuovi mercati e intercettando una domanda sempre più orientata verso esperienze su misura. AG Group rappresenta un’unica visione dell’ospitalità, con un modello di business integrato che combina gestione alberghiera, esperienze di viaggio e consulenza, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza complessiva dell’ospite e generare valore nel tempo.