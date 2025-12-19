Viaggi di lusso in Arabia Saudita e Italia

I viaggi sono fatti di incontri con luoghi, storie e sensazioni che emergono quando ci si lascia alle spalle la routine. In questo percorso, si possono scoprire hotel che non sono semplici indirizzi, ma veri e propri capitoli di un atlante emotivo fatto di architetture iconiche, atmosfere rarefatte e tradizioni reinterpretate.

Uno di questi luoghi è il Six Senses Southern Dunes, The Red Sea, in Arabia Saudita, un’oasi di lusso e sostenibilità firmata dallo studio Foster + Partners. Il resort è il primo tassello dell’ambizioso Red Sea Project e rappresenta un omaggio all’eredità nabatea con architetture fluide e materiali locali che dialogano con il paesaggio senza alterarlo.

Un altro esempio è l’Hassler Roma, un hotel che da oltre un secolo è un rifugio discreto e un osservatorio privilegiato da cui Roma rivela il suo volto più intimo. Le camere dell’Hassler sono piccoli teatri privati, illuminate da una luce che si posa sui marmi e sui tessuti con una gentilezza quasi scenografica.

A Milano, il Portrait Milano è un progetto che unisce architettura storica, ospitalità di alto livello, gusto e benessere. Il hotel è stato ricavato da un antico seminario arcivescovile del 500 e offre 73 camere e suite arredate con gusto raffinato, fra atmosfere che ricordano dimore milanesi d’altri tempi reinterpretate con un tocco contemporaneo.

A Roma, l’Orient Express La Minerva è un nuovo modo di immaginare la città, racchiuso tra le mura di un palazzo che torna a raccontare storie. Il lusso non è sfoggio, ma un ritmo lento che accoglie e accompagna. Ogni ambiente diventa scenografia, ogni dettaglio un richiamo a un’epoca d’oro.

Il Grand Hotel et de Milan è uno dei luoghi simbolo della città, dove hanno soggiornato Maria Callas, Giuseppe Verdi e molti altri personaggi illustri. Il Caruso Nuovo Bistrot è uno spazio gastronomico che dialoga con la memoria dell’hotel e la rilegge in chiave contemporanea.

In Austria, il Villa Postillion è un rifugio di rara bellezza situato direttamente sulle sponde del Millstätter See. La tradizione della “Sommerfrische” viene reinterpretata in chiave contemporanea, regalando un risveglio indimenticabile.

Infine, il Nobu Hotel Roma è un hotel di lusso che unisce eleganza ottocentesca e sofisticazione contemporanea. La struttura originale, composta da due edifici del XIX secolo, è stata trasformata in un “capolavoro di architettura moderna” che mira a rinverdire lo splendore di un tempo. Il ristorante Nobu Restaurant porta nella Capitale la firma di Nobu Matsuhisa con una cucina che intreccia eleganza nippon-peruviana.