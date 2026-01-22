Viaggi di lusso: Evolution Travel consolida la propria crescita

L’agenzia di viaggi e tour operator Evolution Travel ha chiuso l’anno con risultati record. Il Chief Financial Officer Matteo Pasotto definisce l’anno appena trascorso come “l’anno dei record” per l’azienda, specializzata in consulenza online e vacanze personalizzate nelle destinazioni più ambite del mondo.

Il venduto complessivo ha superato i 46,7 milioni di euro, con un incremento del 14,57% rispetto all’anno precedente, accompagnato da un aumento significativo dei passeggeri, delle pratiche vendute e del valore medio per pratica, ormai stabilmente oltre la soglia dei 5.000 euro. Il numero di passeggeri è aumentato dell’8,52%, le pratiche vendute del 9,75% e il valore medio per vendita è ulteriormente aumentato.

La composizione della domanda mostra che quasi la metà delle prenotazioni vendute tra novembre e dicembre è già proiettata sui primi mesi dell’anno in corso, mentre oltre un quarto guarda alla stagione estiva, segnalando una visibilità anticipata rara nel settore. Le scelte dei clienti premiano in particolare le destinazioni di medio e lungo raggio, capaci di offrire esperienze uniche e altamente personalizzate.

Il portafoglio dell’azienda resta bilanciato tra mete premium come Maldive e Stati Uniti, ai vertici delle vendite, e destinazioni più accessibili ma molto richieste come Egitto e Spagna. Con oltre 13 milioni di euro di prenotazioni già confermate a inizio anno, Evolution Travel consolida la propria posizione di riferimento nella consulenza di viaggio di qualità, puntando su competenze, tecnologia e una rete di oltre mille consulenti online per trasformare la crescita in un vantaggio competitivo duraturo.