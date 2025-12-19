Viaggi di lusso a Orta Nova

I cittadini di Orta Nova si chiedono se fosse necessario il viaggio dei quattro consiglieri comunali per il quale il Comune ha speso 2.058 euro. La spesa, regolare dal punto di vista amministrativo, desta perplessità in un momento in cui ai cittadini viene chiesto di ridurre le spese, soprattutto dopo la pesante batosta della TARI.

Molti ritengono che dall’insediamento di questa amministrazione non si sono visti risultati concreti e tangibili per la comunità. A Orta Nova, nulla sembra muoversi, se non attraverso foto, slogan e annunci, mentre i problemi reali restano irrisolti. Le scuole, ad esempio, continuano a fare i conti con carenze basilari, come la mancanza di risorse per acquistare attaccapanni in una scuola elementare.

I cittadini chiedono chiarimenti sui benefici concreti portati da questa missione alla città e quali risultati sono tornati indietro a favore dei cittadini. La mancanza di risposte chiare e verificabili fa percepire queste trasferte come gite istituzionali piuttosto che come missioni utili al bene pubblico. Il problema non è solo economico, ma anche politico e morale, poiché continuare a dare l’impressione di tutelare interessi personali o di immagine mina la fiducia già fragile tra cittadini e amministratori.

I cittadini non chiedono viaggi, ma azioni concrete, non slogan, ma risultati, e non spese giustificate a posteriori, ma priorità chiare e condivise. La situazione di Orta Nova deve essere affrontata e risolta, poiché l’immobilismo non è più sostenibile. La spesa per i viaggi dei consiglieri comunali appare non opportuna, soprattutto se confrontata con le priorità della città, come decoro urbano, servizi, lavoro e welfare.