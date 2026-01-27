5.7 C
Viaggi di gennaio

Da stranotizie
Inizio dell’anno è il periodo delle promesse, una di queste è imporsi di viaggiare di più e scoprire nuovi luoghi, anche vicino casa. Le migliori destinazioni per viaggiare a gennaio includono Château-d’Oex in Svizzera, famosa per il festival delle mongolfiere, e Rabat in Marocco, con la sua medina, le spiagge e la città che unisce tradizione e modernità.

Un’altra opzione è Font-Romeu in Francia, una stazione sciistica vicina alla Spagna, meno affollata dei Pirenei. Palermo è una buona scelta per rimanere in Italia, con la sua arte, cultura e cucina. Santillana de Mar in Spagna è nota per l’atmosfera natalizia e la tradizione dei Re Magi. Buenos Aires in Argentina è una destinazione conveniente secondo Lonely Planet, perfetta per fuggire dall’inverno.

Madeira, un’isola del Portogallo, è ideale per chi ama la natura incontaminata e il trekking, con numerose escursioni disponibili. Le isole Canarie, in particolare La Gomera, offrono una vacanza selvaggia con canyon, vallate e spiagge incredibili. Il Vietnam è una destinazione da non perdere, con i suoi bellissimi paesaggi e città. La Slovenia è una scelta bella, vicina e a basso costo, ideale per attività all’aria aperta e una settimana bianca low cost.

