Viaggi della speranza in Abruzzo

I parlamentari del Partito Democratico Ilenia Malavasi e Luciano D’Alfonso hanno presentato un’interrogazione al Ministro della Salute per denunciare la mancanza di fondi a sostegno dei pazienti oncologici abruzzesi costretti a ricorrere a cure fuori regione. La Legge Regionale che dovrebbe sostenere le famiglie dei malati oncologici e dei pazienti costretti a curarsi fuori regione è svuotata, senza risorse stanziate e senza risposte per chi affronta la cura definita salvavita.

I cosiddetti “viaggi della speranza” riguardano persone fragilissime che si spostano in altre regioni per accedere a cure oncologiche o trapianti, spesso accompagnate da familiari. La Regione Abruzzo ha scelto di non rifinanziare il fondo che garantiva un minimo di sostegno per viaggio, vitto e alloggio, una decisione grave che colpisce direttamente il diritto alla salute e aumenta le disuguaglianze sociali.

Secondo Malavasi e D’Alfonso, la sanità abruzzese paga anni di cattiva gestione da parte della giunta guidata dalla destra, con una mobilità sanitaria passiva che costa oltre cento milioni di euro l’anno, servizi territoriali insufficienti e ora anche il taglio di misure di civiltà rivolte ai malati più vulnerabili. È inaccettabile che non si riescano a reperire circa 200 mila euro per famiglie che sostengono malati che affrontano cure durissime, una precisa scelta politica che denunciano con forza. La salute non può dipendere dal codice di avviamento postale o dal reddito familiare, e l’Abruzzo merita una sanità più giusta.