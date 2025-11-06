19 C
Viaggi da sogno in castelli e luoghi letterari in Europa

Il settore del turismo si prepara a una trasformazione significativa. Grazie a nuove tecnologie e a un interesse crescente per esperienze autentiche, i viaggiatori stanno cambiando il modo di esplorare il mondo. Diverse tendenze emergenti promettono di influenzare i prossimi anni.

Tra queste, il trend dei DreamScape Trips offre la possibilità di vivere esperienze da favola in luoghi incantevoli come castelli storici. Destinazioni come il Castello di Neuschwanstein in Germania e il Castello di Miramare in Italia attirano sempre più turisti.

Il concetto di Literary Escapes si rivolge agli amanti della lettura con viaggi che uniscono esplorazioni di luoghi letterari a laboratori di scrittura creativa. Tour dedicati a autori come Jane Austen stanno guadagnando popolarità in Inghilterra, mentre in Italia si propongono itinerari ispirati a Dante.

Un’altra tendenza è rappresentata dai viaggi personalizzati con l’AI, che consentono di creare itinerari su misura in base a interessi e preferenze. Queste tecnologie offrono suggerimenti adattati in tempo reale, rendendo ogni viaggio unico.

Inoltre, i Viaggi con gli esperti vedono crescere l’interesse per esperienze condivise in gruppo, dove viaggiatori possono partecipare a eventi scientifici o scoprire nuove mete con influencer del settore. I giovani cercano connessioni reali e momenti autentici.

Il trend dei viaggi Wellbeing si focalizza sul benessere psicofisico, con soggiorni in cliniche dedicate, mentre i viaggi di urban exploration (Urbex) attraggono coloro che desiderano scoprire luoghi abbandonati e dimenticati.

Infine, l’interesse per i viaggi archeologici continua a crescere, con maggiore enfasi sulla partecipazione attiva dei viaggiatori in laboratori e tour, rendendo ogni scoperta un’avventura interattiva.

