Viaggi da non perdere nel mondo

Il 2026 non è più un miraggio, è qui. Un anno che concentra grandi eventi, viaggi che si possono intraprendere solo una volta nella vita e destinazioni che, nel giro di poche settimane, cambieranno volto e prezzi. In questo scenario, il viaggiatore esperto sa che non basta arrivare: conta dove dormire, come muoversi e soprattutto quando partire.

Dal cuore delle Olimpiadi invernali al Super Bowl in California, fino ai cieli del Nord Europa, i dettagli fanno tutta la differenza.

Ecco tre tappe chiave per la vostra agenda di viaggio, con consigli dritti al punto.