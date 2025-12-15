Viaggi culturali in Italia

L’ultima esperienza a Pavia è stata molto positiva per la scrittrice Maevee Sandonati. La Cupola Arnaboldi è un posto bellissimo, situato in pieno centro, e l’organizzazione de “Lo specchio dell’Arte” è stata di qualità, nonostante alcune criticità siano state evidenziate alla fine della giornata.

Secondo Maevee, far viaggiare un libro per farlo conoscere è necessario, perché se vuoi ottenere risultati, devi darti da fare e non aspettare che piovano dal cielo. Tuttavia, i viaggi culturali per lei sono più che altro viaggi di lavoro, dove non c’è tempo per vivere il luogo in cui ci si trova, essendo focalizzati sull’evento e sull’ottimizzazione delle spese.

Al momento, non ci sono altre mete da raggiungere, e tutto si riprenderà in mano dopo Carnevale. Per quanto riguarda i libri, Maevee consiglia di leggere qualcosa di suo in questo periodo natalizio, poiché tutti i suoi libri sono consigliabili e molto diversi tra loro. Non ha progetti specifici per il futuro, ma accoglierà ciò che il nuovo anno le porterà.

Le feste natalizie per Maevee rappresentano un’ottima occasione per vendere libri, poiché un libro è sempre un regalo pensato, frutto di ragionamento e scelta.