Viaggi con Oltre i Continenti

Oltre 400 persone sono arrivate alla sala Eden per partecipare alla presentazione dei viaggi organizzati dall’agenzia Oltre i Continenti. L’evento è stato guidato da Emanuel Cerciello, titolare dell’agenzia, e dalla collaboratrice Giovanna Ruotolo. La presentazione ha offerto una vasta gamma di opzioni di viaggio, dalle mete italiane come Assisi, Gubbio e Napoli, a destinazioni internazionali come Praga, Cracovia e New York.

Sono state presentate partenze esclusive da Grosseto con autobus GT e accompagnatore, offrendo itinerari diversi ogni mese. A gennaio, ad esempio, ci saranno viaggi ad Assisi e Gubbio, mentre a febbraio sarà possibile visitare Terni e Perugia in occasione di San Valentino. A marzo, invece, sono previsti tour a Napoli e un viaggio nei luoghi manzoniani.

Le opzioni di viaggio proseguono per tutto l’anno, con destinazioni come Matera, Alberobello, Cracovia, Praga e le isole Eolie. L’agenzia Oltre i Continenti offre anche viaggi più lunghi, come il tour della Romantische Strasse in Germania e il viaggio a New York. Tutti gli itinerari sono stati preparati con cura e offrono partenze direttamente da Grosseto, per garantire una vacanza senza stress.

L’agenzia Oltre i Continenti è un punto di riferimento per i viaggiatori da oltre 22 anni e continua a crescere grazie alla sua professionalità, cura e passione autentica per i viaggi. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare l’agenzia al numero 0564 642177 o visitare il sito web www.oltreicontinenti.it.

