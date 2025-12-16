Viaggi con Cap Viaggi Toscana

Oltre mille persone hanno partecipato all’evento di presentazione del nuovo catalogo Cap Viaggi. L’evento si è svolto nella suggestiva cornice de Il Garibaldi Milleventi, dove la storica azienda pratese ha aperto le porte alla città, ricevendo una risposta entusiasta e partecipativa. Il presidente di Cap Viaggi, Luca Chiti, ha espresso la sua soddisfazione per la serata, sottolineando la scelta di presentare le nuove proposte in una location accessibile a tutti.

Il catalogo presenta diverse novità, con un’attenzione particolare ai viaggi in aereo a medio e lungo raggio, un settore turistico in cui Cap Viaggi sta investendo. Durante l’evento, sono state allestite zone tematiche dedicate alle diverse zone del mondo, con accompagnatori di fiducia che hanno tenuto piccole presentazioni per i partecipanti. Il catalogo è disponibile anche online sul sito capviaggi.it e le prenotazioni apriranno a partire dal 19 dicembre.

Cap Viaggi è il primo tour operator della Toscana e tra i primi in Italia per viaggi di gruppo in pullman e aereo, con oltre 75 anni di attività. L’azienda opera all’interno della Divisione Turismo di Cap Società Cooperativa, che nasce a Prato e si è concentrata sull’ampliamento dei propri business, tra cui il settore turistico, la manutenzione di grandi flotte di autobus e il settore immobiliare.