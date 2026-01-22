Viaggi con Bluvacanze

Bluvacanze.it sta rafforzando la sua posizione come piattaforma di contenuti dedicata ai viaggi, andando oltre il modello tradizionale di relazione con il cliente. L’obiettivo è quello di accompagnare i viaggiatori in tutte le fasi del processo decisionale, mettendo al centro ispirazione, intrattenimento e personalizzazione.

Le abitudini di navigazione e di acquisto sulla piattaforma mostrano che la decisione di acquisto nasce spesso durante la fase di ricerca e ispirazione. Per questo, Bluvacanze.it lavora per guidare questa scelta online, arricchendo l’esperienza di fruizione dei contenuti e stimolando una relazione continuativa con l’utente.

La piattaforma utilizza la strategia di gamification, che consiste nell’inserimento di meccaniche di gioco come punti, livelli, badge, sfide e premi per incentivare azioni chiave come l’iscrizione, la compilazione del profilo e il ritorno sul sito. Ci sono due esperienze di gioco disponibili su Bluvacanze.it: “Ogni tuo desiderio è un ordine” e “Destinazione Vacanze”, quest’ultimo realizzato in collaborazione con la Digital Bros Game Academy.

L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di evoluzione della user experience sulle piattaforme web ed e-commerce, che si orienta verso interazioni immersive e personalizzate. La gamification, la realtà aumentata e virtuale, il live commerce e i video interattivi sono strumenti chiave per aumentare il coinvolgimento dei frequentatori e prolungare il tempo di relazione con il brand.

Geoffrey Davis, Direttore Generale di Digital Bros Game Academy, dichiara di essere contento della collaborazione con Bluvacanze, che offre ai suoi studenti la possibilità di fare esperienze concrete nei vari ambiti del game development. Marco Orlandi, Digital Consumer Experience Officer del Gruppo Bluvacanze, commenta che la gamification aumenta il tempo di permanenza e che l’obiettivo è quello di affinare la strategia per utilizzarla negli altri ambiti del marketing digitale.

Bluvacanze.it conferma la sua volontà di interpretare il viaggio non solo come prodotto, ma come esperienza da costruire fin dalle prime fasi di ispirazione, utilizzando linguaggi e strumenti in linea con le nuove abitudini digitali dei consumatori.