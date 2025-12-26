Viaggi bleisure in Italia

Il turismo bleisure, che combina lavoro e tempo libero, è diventato sempre più popolare tra professionisti e imprenditori. Questo fenomeno permette di conciliare relax e lavoro, creando occasioni di networking e promuovendo nuove relazioni con i clienti.

I viaggiatori bleisure più attivi sono gli americani, che hanno speso oltre 1,4 trilioni di dollari in viaggi d’affari. Il 77% dei viaggiatori d’affari sono uomini e effettuano in media 6,8 viaggi all’anno.

Le mete più gettonate a livello globale sono il Nord America, che ha registrato l’Average Ticket Price più alto, e l’Europa, Medio Oriente e Africa, dove gli ATP sono aumentati del 4,8%. Anche l’Asia-Pacifico e l’America Latina sono destinazioni popolari, con aumenti dell’1,7% e del 2,9% rispettivamente.

In Italia, le destinazioni più scelte sono Milano e Roma, che offrono una combinazione di lavoro e tempo libero. Il treno è un mezzo di trasporto sempre più popolare per i viaggiatori d’affari, in quanto permette di lavorare durante il tragitto.

Le destinazioni più scelte dai vip sono il Trentino Alto Adige, le Dolomiti, la Svizzera, l’Austria, l’Australia, le Canarie, le Maldive, i Caraibi, New York, Londra, San Francisco, Barcellona, Parigi, Varsavia, Praga, Napoli, Roma, la Lapponia, le Isole Eolie, la Sardegna, la Costa Azzurra, Porto Cervo, Capri, Forte dei Marmi, Portofino, il lago di Como, il litorale pugliese, le isole greche, Mykonos, Bali, la Polinesia e Bora Bora.

Gli hotel e i resort stanno diventando sempre più flessibili per accogliere i viaggiatori bleisure, offrendo servizi come wi-fi ultraveloce, spazi di lavoro attrezzati, pacchetti ibridi che combinano servizi business e leisure, design flessibile e partnership con operatori locali per offrire esperienze enogastronomiche, culturali o sportive.

La figura del travel manager sta diventando sempre più importante per gestire i viaggi d’affari e ottimizzare i costi, con uno stipendio medio che varia in base all’esperienza e al ruolo.