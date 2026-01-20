Viaggi alternativi in Europa e nel mondo

Il Comune di Bologna ha riproposto il programma “Altre Mete”, un modello di viaggio alternativo al turismo di massa fondato su etica, cittadinanza attiva e scambio culturale, rivolto ai giovani tra i 18 e i 25 anni. Il programma prevede otto destinazioni in Europa, Africa, America Latina e Medio Oriente, tutte fuori dai circuiti tradizionali, pensate per stimolare coscienza critica e partecipazione civile.

I partecipanti saranno accompagnati da associazioni del territorio bolognese in percorsi di confronto diretto, volontariato e scambio culturale. Le quote variano dai 150 euro per le destinazioni nazionali fino a un massimo di 1.200 euro per i viaggi intercontinentali.

Il consigliere Mattia Santori sottolinea l’importanza di promuovere esperienze che partono dall’incontro tra culture diverse per costruire una coscienza civica che non si ferma alle frontiere. Il calendario di Altre Mete include destinazioni come il Togo, l’Ucraina, il Perù amazzonico, Napoli, Torino, la Turchia al confine siriano, il Kosovo e i campi profughi Saharawi.

Inoltre, prosegue la proposta dei soggiorni di studio all’estero, attiva da oltre quarant’anni, rivolta a ragazze e ragazzi tra i 12 e i 19 anni, che si svolgeranno tra giugno e luglio in Irlanda e nel Regno Unito. Le candidature per Altre Mete apriranno il 26 gennaio, mentre il giorno successivo partiranno le iscrizioni per i soggiorni studio. Il 26 gennaio si terrà un incontro pubblico di presentazione dei programmi all’Auditorium Biagi di Salaborsa.