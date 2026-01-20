11.3 C
Roma
martedì – 20 Gennaio 2026
Viaggi

Viaggi alternativi in Europa e nel mondo

Da stranotizie
Viaggi alternativi in Europa e nel mondo

Il Comune di Bologna ha riproposto il programma “Altre Mete”, un modello di viaggio alternativo al turismo di massa fondato su etica, cittadinanza attiva e scambio culturale, rivolto ai giovani tra i 18 e i 25 anni. Il programma prevede otto destinazioni in Europa, Africa, America Latina e Medio Oriente, tutte fuori dai circuiti tradizionali, pensate per stimolare coscienza critica e partecipazione civile.

I partecipanti saranno accompagnati da associazioni del territorio bolognese in percorsi di confronto diretto, volontariato e scambio culturale. Le quote variano dai 150 euro per le destinazioni nazionali fino a un massimo di 1.200 euro per i viaggi intercontinentali.

Il consigliere Mattia Santori sottolinea l’importanza di promuovere esperienze che partono dall’incontro tra culture diverse per costruire una coscienza civica che non si ferma alle frontiere. Il calendario di Altre Mete include destinazioni come il Togo, l’Ucraina, il Perù amazzonico, Napoli, Torino, la Turchia al confine siriano, il Kosovo e i campi profughi Saharawi.

Inoltre, prosegue la proposta dei soggiorni di studio all’estero, attiva da oltre quarant’anni, rivolta a ragazze e ragazzi tra i 12 e i 19 anni, che si svolgeranno tra giugno e luglio in Irlanda e nel Regno Unito. Le candidature per Altre Mete apriranno il 26 gennaio, mentre il giorno successivo partiranno le iscrizioni per i soggiorni studio. Il 26 gennaio si terrà un incontro pubblico di presentazione dei programmi all’Auditorium Biagi di Salaborsa.

Articolo precedente
Sagra del cinghiale in Puglia
Articolo successivo
Provincia di Treviso aiuta animali selvatici
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.