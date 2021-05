Paese che vai regole anti Covid che trovi. Per viaggiare in Italia bisogna attenersi ad una serie di ordinanze del ministrero della Salute. Ma anche per andare all’estero le misure non mancano: in vigore quelle decise dai singoli stati e indicate sul sito “Viaggiare sicuri” dell’unità di crisi della Farnesina. Ma dopo un anno passato tra mille limitazioni ora si può organizzare un viaggio in sicurezza conoscendo bene le regole del Paese che si vuole raggiungere

Viaggi verso l’Italia

Per chi proviene dai paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen, oltre che dalla Gran Bretagna e da Israele, non è più prevista la quarantena.