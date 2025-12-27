Viaggi a Taranto

Il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, ha istituito tavoli tematici come organismi consultivi per affiancare l’azione dell’amministrazione comunale. Questi tavoli saranno composti da membri senza compensi e si concentreranno su settori chiave seguiti direttamente dal sindaco.

I tavoli tematici sono stati voluti per supportare l’amministrazione comunale nelle decisioni e nelle azioni relative ai settori strategici per la città. Il servizio di Dario Murri fornisce ulteriori informazioni su questo argomento.

Sono stati pubblicati due banner relativi al Kyma Park e Ride, uno con l’immagine di Democrate e l’altro con l’immagine di Cimino. Inoltre, è stato pubblicato un banner sugli adattamenti per la crisi idrica.

