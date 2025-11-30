Viaggi a Natale in Italia

Si avvicina il Natale e come ogni anno torna il caro-voli in Italia, fenomeno ben noto ai cittadini che si spostano da nord a sud della Penisola in occasione delle festività di fine anno. Anche se a ben guardare si assiste ad un vero e proprio caro-trasporti, considerato che anche le tariffe dei treni e i prezzi dei carburanti risultano in salita con l’avvicinarsi delle feste.

Per volare in Italia durante le festività, partendo il 24 dicembre e tornando il 6 gennaio, si spende un minimo di 505 euro per andare da Torino a Palermo, e ben 492 euro per volare da Pisa a Catania. Da Torino a Catania, nelle stesse date, servono 422 euro, che scendono a 411 euro da Milano a Palermo, stesso prezzo della tratta Verona-Palermo. 406 euro è il prezzo di un biglietto a/r da Milano a Catania, poco meno se si parte da Genova.

Il Codacons segnala che volare verso Sicilia e Sardegna durante le festività natalizie costi fino al 900% in più rispetto alle normali tariffe aeree. Ad esempio, il volo Milano-Palermo del 23 dicembre parte da 170 euro rispetto alla spesa minima di 17 euro che serve per affrontare la stessa tratta volando martedì 13 gennaio.

Non va meglio sul fronte dei treni: ipotizzando un viaggio di sola andata sabato 20 dicembre con collegamenti alta velocità, servono almeno 199 euro per la tratta Torino-Reggio Calabria, 185 euro da Milano a Reggio Calabria, 183 euro da Torino a Lecce, 153 euro da Milano a Lecce, 167 euro da Genova a Reggio Calabria.

Altra nota dolente è quella dei carburanti: chi si sposta in auto dovrà fare i conti con i rialzi dei listini alla pompa registrati nelle ultime settimane. Un litro di gasolio in modalità self costa in media in Italia 1,712 euro/litro, in rialzo del +6,4% rispetto a un mese fa, pari ad una maggiore spesa da +5,2 euro a pieno, mentre la benzina nello stesso periodo risulta in aumento del +3,1%.