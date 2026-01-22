13.1 C
Viaggi a Modena in aumento

Da stranotizie
Il numero delle prenotazioni FlixBus per Modena è aumentato del 29% rispetto all’anno precedente. Questo successo riflette l’attenzione crescente per le destinazioni di medie dimensioni in tutta Italia e è stato trainato anche dal graduale potenziamento dei collegamenti con la città, che oggi è raggiungibile da circa 50 località a livello nazionale.

Le destinazioni italiane medie della rete FlixBus, tra cui diverse città d’arte ritenute secondarie, sono cresciute a un ritmo ben superiore rispetto alle grandi destinazioni più note e affollate. Dalle principali città italiane, come Roma, Milano, Napoli, Bologna, Firenze e Bari, e destinazioni di richiamo per il turismo globale come Parma, i visitatori possono proseguire con facilità il viaggio verso Modena grazie al servizio FlixBus.

Modena è servita anche dai collegamenti con gli aeroporti internazionali di Bergamo Orio al Serio e Milano Malpensa. Su entrambe le tratte l’afflusso di passeggeri è aumentato significativamente, confermando il potenziale dei collegamenti aeroportuali e il loro possibile ruolo di volano per la promozione delle città d’arte italiane al pubblico globale. Il flusso dei passeggeri diretti a Bologna si è mantenuto invece costante.

FlixBus vuole partecipare attivamente alla costruzione di un turismo più immersivo, capace di valorizzare il territorio nel suo insieme, oltre i circuiti di massa. L’azienda ha trasportato oltre 50 milioni di persone nei suoi primi dieci anni di attività in Italia.

