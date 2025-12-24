Viaggi a Milano Galleria Arte Moderna

La Galleria d’Arte Moderna di Milano, nota anche come Villa Reale, è un percorso che unisce capolavori di pittura e scultura, sale affrescate, arredi storici e scorci sul giardino all’inglese. La Galleria occupa un’area centrale e facilmente raggiungibile, tra Porta Venezia e i Giardini Indro Montanelli. L’ingresso principale si affaccia su un tratto di città ricco di edifici storici, consolati, palazzi ottocenteschi e altri musei, trasformando la visita in un vero itinerario culturale urbano. L’indirizzo esatto della GAM Galleria d’Arte Moderna è Via Palestro 16, 20121 Milano, in un’area ben servita dai mezzi e piacevole da percorrere anche a piedi.

La Galleria custodisce una raccolta tra le più importanti in Italia per quanto riguarda l’arte dell’Ottocento e le prime decadi del Novecento, collocato nel nucleo Vismara. La collezione permanente comprende circa 4.000 opere tra dipinti e sculture, organizzate per accompagnare il visitatore attraverso le principali correnti artistiche dell’Ottocento italiano e le prime sperimentazioni novecentesche. Tra gli artisti esposti si possono citare Pellizza da Volpedo, Amedeo Modigliani, Gino Rossi, Paul Troubetzkoy e altri scultori.

Per raggiungere la Galleria, si può utilizzare la linea metropolitana M1, fermata Palestro, o diverse linee di tram e autobus che servono l’area di Porta Venezia, Corso Venezia e i Giardini Indro Montanelli. In auto, la GAM si trova in un’area centrale con parcheggi a pagamento su strada e garage privati nelle vie limitrofe.

La Galleria è aperta dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle 17:30 e chiusa il lunedì. Il biglietto intero per la collezione permanente costa 5 euro, mentre il biglietto ridotto costa 3 euro. L’ingresso è gratuito la prima domenica del mese. Nella zona intorno a Villa Belgioioso, si possono visitare anche i Giardini Indro Montanelli, il Padiglione d’Arte Contemporanea, Villa Necchi Campiglio, il Museo Poldi Pezzoli e Casa Manzoni. Milano è un centro economico e creativo con un mercato del lavoro vivace e un’offerta culturale ricchissima, che richiede adattamento a ritmi intensi e costo della vita elevato, ma offre servizi efficienti e trasporti funzionanti.