10.2 C
Roma
mercoledì – 24 Dicembre 2025
Viaggi

Viaggi a Milano Galleria Arte Moderna

Da stranotizie
Viaggi a Milano Galleria Arte Moderna

La Galleria d’Arte Moderna di Milano, nota anche come Villa Reale, è un percorso che unisce capolavori di pittura e scultura, sale affrescate, arredi storici e scorci sul giardino all’inglese. La Galleria occupa un’area centrale e facilmente raggiungibile, tra Porta Venezia e i Giardini Indro Montanelli. L’ingresso principale si affaccia su un tratto di città ricco di edifici storici, consolati, palazzi ottocenteschi e altri musei, trasformando la visita in un vero itinerario culturale urbano. L’indirizzo esatto della GAM Galleria d’Arte Moderna è Via Palestro 16, 20121 Milano, in un’area ben servita dai mezzi e piacevole da percorrere anche a piedi.

La Galleria custodisce una raccolta tra le più importanti in Italia per quanto riguarda l’arte dell’Ottocento e le prime decadi del Novecento, collocato nel nucleo Vismara. La collezione permanente comprende circa 4.000 opere tra dipinti e sculture, organizzate per accompagnare il visitatore attraverso le principali correnti artistiche dell’Ottocento italiano e le prime sperimentazioni novecentesche. Tra gli artisti esposti si possono citare Pellizza da Volpedo, Amedeo Modigliani, Gino Rossi, Paul Troubetzkoy e altri scultori.

Per raggiungere la Galleria, si può utilizzare la linea metropolitana M1, fermata Palestro, o diverse linee di tram e autobus che servono l’area di Porta Venezia, Corso Venezia e i Giardini Indro Montanelli. In auto, la GAM si trova in un’area centrale con parcheggi a pagamento su strada e garage privati nelle vie limitrofe.

La Galleria è aperta dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle 17:30 e chiusa il lunedì. Il biglietto intero per la collezione permanente costa 5 euro, mentre il biglietto ridotto costa 3 euro. L’ingresso è gratuito la prima domenica del mese. Nella zona intorno a Villa Belgioioso, si possono visitare anche i Giardini Indro Montanelli, il Padiglione d’Arte Contemporanea, Villa Necchi Campiglio, il Museo Poldi Pezzoli e Casa Manzoni. Milano è un centro economico e creativo con un mercato del lavoro vivace e un’offerta culturale ricchissima, che richiede adattamento a ritmi intensi e costo della vita elevato, ma offre servizi efficienti e trasporti funzionanti.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
Ricette senza frontiere dal mondo
Articolo successivo
Controllo della caccia in Svizzera
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.