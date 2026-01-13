Viaggi a Malta

La Malta Tourism Authority – VisitMalta ha scelto Martinengo Communication per guidare le attività di promozione della destinazione sul mercato italiano. L’obiettivo è rafforzare la conoscenza e il fascino dell’arcipelago maltese tra i viaggiatori italiani, valorizzandone l’identità e il patrimonio culturale, le meraviglie naturali e le numerose opportunità turistiche lungo tutto l’anno.

Grazie alla profonda conoscenza del settore travel e a una rete consolidata di relazioni con i media, il piano di comunicazione curato da Martinengo Communication racconterà Malta e Gozo attraverso una narrazione innovativa e ispirazionale, capace di parlare a pubblici diversi. Dagli amanti della cultura e della storia, agli appassionati di attività outdoor e natura, dalle famiglie in cerca di relax e genuinità ai giovani alla ricerca di una destinazione dinamica e lifestyle, l’obiettivo è chiaro: rafforzare il posizionamento di Malta come una destinazione di riferimento per il mercato italiano, valorizzandone l’unicità e l’ampia offerta in ogni stagione dell’anno.