Viaggi 2026: Giappone al top

Il nuovo anno è iniziato da poche settimane, ma per molti viaggiatori è già tempo di pianificare la prima fuga dell’anno. Che si tratti di una meta esotica dall’altra parte del mondo o di un weekend tra le bellezze di una città d’arte, l’obiettivo è sempre lo stesso: trovare le offerte migliori per voli e hotel e vivere un’esperienza memorabile.

Una ricerca condotta da Titan Travel, portale specializzato in viaggi, ha analizzato migliaia di conversazioni su Reddit e le principali tendenze di ricerca su Google per stabilire le destinazioni più amate. Il risultato è una classifica che fotografa i desideri dei viaggiatori per l’anno appena iniziato.

A conquistare il primo posto è il Giappone, che domina la classifica grazie a un numero record di menzioni e apprezzamenti online. Il Paese del Sol Levante continua ad affascinare per la sua capacità di unire tradizione e modernità, offrendo esperienze uniche tra templi millenari, metropoli futuristiche, mercati animati e paesaggi naturali mozzafiato. Tra le località più consigliate spiccano Kawaguchiko, celebre per la vista sul Monte Fuji, Kanazawa, scrigno di cultura e artigianato tradizionale, e Takayama, con il suo centro storico perfettamente conservato.

Al secondo posto troviamo la Spagna, particolarmente apprezzata per città come Malaga, Granada, Javea e Nerja, oltre alle intramontabili Madrid e Barcellona. Il terzo gradino del podio è condiviso da Francia e Italia, che ottengono un punteggio identico. La Francia seduce con le sue Alpi, il fascino senza tempo di Parigi e le città storiche del sud, mentre l’Italia resta una scelta irrinunciabile per chi ama la buona cucina, il patrimonio artistico e uno stile di vita apprezzato in tutto il mondo.

Subito dopo il podio si posizionano Islanda, Grecia, Thailandia, Australia, Canada e Nuova Zelanda: destinazioni molto diverse tra loro, ma accomunate dalla capacità di offrire esperienze autentiche, paesaggi iconici e un forte richiamo emotivo.