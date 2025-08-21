Viabilità Sondrio, ritardi rotonde per le Olimpiadi 2026

La situazione del traffico nei pressi di Sondrio si fa critica, poiché le rotonde della Sassella e del Trippi non saranno pronte prima del 2027. Questa notizia è stata confermata da Simico attraverso la piattaforma Open, che aggiorna sullo stato delle opere per le Olimpiadi. Dallo scorso report risulta evidente che le due rotonde, fondamentali per migliorare la viabilità, non saranno completate nemmeno in tempo per il 2026.

È previsto che i lavori inizino nell’ottobre del 2024, ma questa scadenza non è mai stata rispettata. Pertanto, un ritardo nella consegna è ormai scontato, e per vedere un cambiamento nella viabilità della zona si dovrà attendere fino a tarda primavera del 2027.

Pierluigi Morelli, responsabile provinciale Infrastrutture del Partito Democratico, sottolinea come le criticità relative ai progetti delle due opere siano state già segnalate in varie sedi. In particolare, la rotonda della Sassella è ostacolata da una bocciatura da parte della Sovrintendenza. Morelli chiede chiarimenti su questo progetto e critica l’assenza di soluzioni alternative proposte.

Anche Carlo Bordoni, responsabile provinciale di Azione, esprime rammarico per i ritardi, affermando che ciò avrà un impatto significativo sulla gestione delle Olimpiadi, causando ingorghi notevoli. Sottolinea che ci sono risorse a disposizione, grazie al PNRR e ai fondi olimpici, e che bisogna lavorare per realizzare quanto prima queste infrastrutture cruciali.