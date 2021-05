Si chiama Argo Innovation Lab è una piattaforma appena messa online che punta a coinvolgere università, centri di ricerca, startup e aziende per sviluppare idee e progetti per soluzioni tecnologiche nella sfera della mobilità sostenibile e della sicurezza delle infrastrutture.

La piattaforma è promossa da Movyon, spin-off tecnologico di Autostrade per l’Italia, ed Elis Innovation Hub: chi vorrà aderire sarà chiamato a proporre idee progettuali in materia di monitoraggio delle opere, progettazione e manutenzione, sicurezza e fluidità della rete autostradale e sostenibilità ambientale, oltre a modelli previsionali e per l’analisi e la gestione dei dati, delle performance, della sorveglianza e organizzazione dei cantieri.

Il progetto, si legge in una nota di Aspi, dovrebbe permettere di “coprire le esigenze di innovazione del gruppo, creando opportunità concrete nell’ottica di una open innovation che permetta di mettere a sistema le migliori eccellenze nella sfera della ricerca nazionale”. L’aspetto interessante è che le sfide saranno condivise in una “call for ideas” che consentirà a Movyon di individuare proposte e talenti. Sino al prossimo 12 luglio, la piattaforma raccoglierà le candidature, poi una giuria selezionerà le proposte migliori che saranno in seguito sviluppate, seguendo un percorso in due fasi: 4 mesi per la creazione dei prototipi e per gli studi di fattibilità; 8 mesi per la loro eventuale sperimentazione sul campo.

Secondo Lorenzo Rossi, amministratore delegato di Movyon, “questa iniziativa rientra pienamente nello spirito e negli obiettivi della nostra azienda. Crediamo in una cultura dell’innovazione aperta e partecipativa”, mentre il direttore di Elis Innovation Hub, Luigi de Costanzo, ha ricordato che “sviluppiamo progetti di innovazione e consulenza aziendale grazie a un approccio collaborativo che crea vera sinergia tra grandi aziende, startup, università e giovani”.