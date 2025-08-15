Viabilità in Italia: traffico intenso e disagi lungo le autostrade

Il 15 agosto 2025 si è rivelato un giorno critico per la viabilità delle autostrade italiane, caratterizzato da traffico intenso, incidenti e condizioni meteorologiche avverse. In particolare, si segnala una coda di 4 chilometri sull’A1 Milano-Napoli tra Roma sud e San Cesareo a causa di un incidente e oltre 120 chilometri di traffico rallentato sull’A22, tra Verona Nord e Egna Ora, per l’afflusso di veicoli.

Sull’A1 Milano-Napoli, si registrano vari rallentamenti: tra Arezzo e Valdarno, il traffico risulta intenso e si segnalano code anche in uscita a Orte e sulla tratta Valmontone-Frosinone, dove piove. Al Traforo del Monte Bianco, i conducenti devono affrontare code di 1 chilometro verso Courmayeur e Chamonix.

Sull’A14 Bologna-Taranto, il traffico è rallentato tra Castel San Pietro e Imola e ci sono code all’uscita di Val di Sangro e Pineto. Anche sulla A27 Venezia-Belluno si notano disagi con una coda di 1 chilometro tra Belluno e la SS 51 Alemagna.

Sulla A23 Palmanova-Tarvisio, si registrano code presso la barriera di Ugovizza e lungo il tratto Udine Nord-Carnia. Sulla A22 Brennero-Modena, il traffico è rallentato tra Verona Nord e Egna Ora e tra Egna Ora e Affi.

Sull’A4 Torino-Trieste, ci sono code alla barriera di Milano est, mentre sulla A24 Roma-Teramo si segnalano 3 chilometri di coda tra Roma est e Tivoli. Sull’A16 Napoli-Canosa, un incendio ha causato problemi di traffico. Inoltre, code si registrano sull’A9 Lainate-Como Chiasso in direzione Svizzera e sull’A8 Milano-Varese.

Infine, un forte vento ha impattato la viabilità sull’A25 Torano-Pescara.