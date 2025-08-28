Viabilità in Bassa: disagi e chiusure ad Argelato e Malalbergo

Ieri è stata una giornata difficile per la viabilità nella Bassa. Nel comune di Argelato, un tratto della Trasversale di pianura, statale 253 bis, è rimasto chiuso in entrambe le direzioni per consentire a Hera di riparare una condotta idrica. La chiusura, che interessa il chilometro 10,200 al chilometro 11, ha portato a deviazioni del traffico su percorsi alternativi. Le squadre di Anas sono sul posto per gestire l’intervento e si prevede la riapertura della strada entro la giornata, nonostante il tratto debba essere riasfaltato.

Inoltre, nel comune di Malalbergo si sono verificati incendi che hanno causato ulteriori problemi di viabilità. Ieri mattina un mezzo pesante ha preso fuoco lungo la statale 64 Porrettana, al chilometro 120,800, bloccando il traffico in entrambe le direzioni fino a sera. Sulla scena sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e regolare il traffico.

Il sindaco di Malalbergo, Massimiliano Vogli, ha espresso gratitudine a tutti coloro che hanno lavorato per garantire la sicurezza dei cittadini e la viabilità, ringraziando in particolare i vigili del fuoco, la polizia locale e i volontari di Protezione civile dell’associazione Pegaso. Inoltre, sempre nel comune di Malalbergo, l’altra notte un’automobile è andata a fuoco al casello della frazione di Altedo, intervenendo nuovamente i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.