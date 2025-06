Via Roosevelt: Ritardi e Novità per il Cantiere a Carpi

Il Consiglio comunale di Carpi ha discusso importanti questioni riguardanti i lavori in corso nella città. L’assessora Serena Pedrazzoli ha fornito aggiornamenti sul cantiere di via Roosevelt, spiegando i motivi dei rinvii e manifestando l’intenzione di completare i lavori entro la fine dell’autunno.

Un altro tema affrontato è stato il “Patto per le materne”, una convenzione stipulata tra le Terre d’Argine e le scuole dell’infanzia private del territorio. Questo accordo, valido per i prossimi quattro anni scolastici, mira a garantire l’intera copertura della domanda di posti nelle scuole materne. Viene sottolineata l’attenzione riservata alle istituzioni situate nelle frazioni, all’inclusione dei bambini con disabilità e al sostegno dei centri estivi, mentre permangono ancora delle incertezze riguardo ai posti disponibili nei nidi d’infanzia.

La Gazzetta di Carpi ha poi riportato la cessione del Tribhune Bar, gestito da Daniele Verrini per 17 anni, a Alessandro “Zizzi” Zanta ed Eugenio Righi. Inoltre, si è annunciata la partecipazione di Carpi Fashion System al Salone internazionale della Ricerca per l’Innovazione di Bologna. Infine, è stato comunicato il ritorno dell’evento “Vespereto” il 5 luglio, raduno nazionale di vespe d’epoca.

Nelle pagine destinate a Modena, è stata pubblicata un’intervista con Alessandro Di Loreto, attuale assessore all’Urbanistica a Carpi, in merito alla sua precedente esperienza come direttore dell’Agenzia della Mobilità (Amo), coinvolto in un’indagine su un ammanco di circa 400.000 euro attribuito a una dipendente che conosceva.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.voce.it