Sono passati trent’anni dall’omicidio di Via Poma, un delitto che scosse tutta Italia per l’efferatezza e per i misteri e i dubbi che hanno contornato la vicenda, rimasta a tutt’oggi senza un colpevole. E’ il 7 agosto del 1990 quando, in una Roma semideserta, Simonetta Cesaroni viene trovata morta alle 23.30 in via Carlo Poma 2. La ragazza è giovanissima, ha solo 21 anni. Il suo corpo viene scoperto negli uffici dell’Associazione italiana alberghi della gioventù. L’autopsia accerterà che la morte è avvenuta tra le 17.30 e le 18.30. Il corpo viene ritrovato dalla sorella Paola, che preoccupata, si reca nell’ufficio insieme al fidanzato Salvatore Baroni e al datore di lavoro di Simonetta. La ragazza è stata uccisa con 29 colpi di tagliacarte, tutte profonde circa 11 centimetri. Alcune sono mirate al cuore, alla giugulare e alla carotide. A ucciderla, tuttavia, è stato un trauma alla testa.

