Via ‘padre’ e ‘madre’ sulla carta d’identità, torna ‘genitori’: la sentenza della Cassazione

L’indicazione ‘padre’ e ‘madre’ sulla carta d’identità elettronica è considerata discriminatoria, poiché non tiene conto delle coppie dello stesso sesso che hanno adottato. La Corte di Cassazione, con la sentenza 9216/2025, ha respinto il ricorso del ministero dell’Interno contro la decisione della Corte d’Appello che aveva disapplicato un decreto ministeriale del 2019, riportando la dicitura ‘genitori’ nei documenti ufficiali.

Il Tribunale di Roma aveva già stabilito che sulla carta d’identità elettronica di un minore con due madri, una naturale e una adottiva, dovesse comparire solo la parola ‘genitore’. Questa decisione mirava a garantire che il documento, valido per l’espatrio, rappresentasse correttamente lo stato civile del bambino, il quale ha il diritto di avere un documento che rifletta la sua reale situazione familiare, utile anche per viaggi all’estero. Secondo i giudici, il modello di carta d’identità elettronica predisposto dal Viminale non riusciva a rappresentare adeguatamente tutte le diverse configurazioni familiari e le relative relazioni di filiazione.

Di conseguenza, i giudici della Cassazione hanno ritenuto che il regime attuale fosse irragionevole e discriminatorio. La carta elettronica, come stabilito dal decreto del 2019, permetteva infatti di riconoscere solo una delle due madri, costringendo l’altra a essere identificata in una relazione di parentela (‘padre’) non adeguata al suo genere. Questa discriminazione risulta inaccettabile per il diritto alla rappresentazione familiare.