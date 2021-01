Dopo i decreti sicurezza, il Viminale cancella un altro lascito dell’era Salvini che aveva fatto molto discutere.

Sulla carta di identità per i minori di 14 anni o sui moduli di iscrizione a scuola dei bambini si torna a “genitore 1” e “genitore 2”, una dicitura che da tempo ormai aveva sostituito il vecchio “madre” e “padre” e che Salvini ministro dell’Interno aveva invece recuperato.

La notizia è stata data dalla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese al question time alla Camera. “E’ prevista la reintroduzione della dicitura ‘genitore 1’ e ‘genitore 2’ per garantire conformità al quadro normativo introdotto dal regolamento Ue e per superare le problematiche applicative segnalate dal Garante della privacy” sul decreto del 2019. “Il nuovo schema di decreto ha già ottenuto il concerto dei ministri di Economia e della pubblica amministrazione ed è in attesa del parere del Garante, a seguito del quale sarà sottoposto alla Conferenza Stato-Città”, ha detto Lamorgese.

A parte il fondamentale preconcetto che aveva scatenato polemiche per l’evidente discriminazione dei genitori dello stesso sesso, Lamorgese ha spiegato che il precedente decreto presentava anche problemi di privacy. “Il garante della privacy ha rilevato che la dicitura padre e madre nella carta d’identità digitale ha comportato forti criticità, dal punto di vista della di protezione dei dati e della tutela dei minori, nei casi in cui i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale non siano riconducibili alla figura materna o paterna”.

“Difenderemo la famiglia naturale fondata sull’unione tra un uomo e una donna”, aveva detto Salvini nel 2019 spiegando il suo come un “decreto che ripristina i suoli biologici” a suo dire aboliti nel 2015 dal governo Renzi che aveva sostituito “madre” e “padre” sui documenti per evitare discriminazioni alle famiglie arcobaleno.