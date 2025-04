Via libera del Cdm al nuovo Def

Il Consiglio dei ministri ha approvato il 9 aprile il nuovo Documento di finanza pubblica, precedentemente noto come Def, a causa della nuova normativa europea. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha spiegato che il documento, che presenta un aggiornamento della finanza pubblica, non contiene i dati programmatici tipici del precedente documento e richiede modifiche legislative per una maggiore coerenza. La situazione economica globale complessa rende difficile fare previsioni, e il ministro ha sottolineato che potrebbero verificarsi situazioni peggiorative rispetto alle stime di crescita.

Il documento indica una crescita prevista dimezzata rispetto a stime precedenti, con un incremento dell’0,8% nel 2026 e nel 2027. È previsto un deficit-Pil del 3,3% nel 2025, del 2,8% nel 2026 e del 2,6% nel 2027, con debito pubblico al 136,6% nel 2025 e al 137,6% nel 2026. Giorgetti ha manifestato scetticismo riguardo a pianificazioni quinquennali, sottolineando l’imprevedibilità economica.

Riguardo ai dazi, ha chiesto un approccio ponderato e chirurgico per valutare l’impatto degli aumenti previsti. Sulla spesa per la difesa, ha confermato che ci si attiene all’orientamento originale, mirando a rispettare il target del 2% del Pil. Sono attese decisioni in sede NATO per eventuali modifiche.

Infine, ha commentato la questione della proroga del Pnrr, avvertendo che la situazione economica potrebbe portare a circostanze sia peggiorative che migliorative. La riprogrammazione del Pnrr è attesa entro fine maggio, con un profilo di spesa da mantenere come originariamente previsto.