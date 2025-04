Via libera al decreto Albania e alla riforma della cittadinanza

Oggi si è tenuta una riunione del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi, guidata dalla premier Giorgia Meloni. Tra i punti discussi, è stato approvato il nuovo decreto Albania, volto a trasformare i centri per migranti in Albania in Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr). Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha chiarito che il decreto, composto da un solo articolo, permetterà di riattivare il centro di Gjader, mantenendone le funzioni e rendendolo operativo anche per le procedure accelerate di frontiera. Non sono previste risorse aggiuntive per utilizzare il centro di Gjader come Cpr.

Inoltre, è stata presentata la riforma sulla cittadinanza, disegnata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. Questa riforma include un decreto e due disegni di legge, mirati a prevenire abusi precedenti. Sarà ora automaticamente cittadino italiano chi ha almeno un genitore o un nonno nato in Italia, ma solo fino alla seconda generazione. Tajani ha evidenziato che la riforma vuole rinforzare il legame tra i cittadini italiani e l’Italia, contrastando l’uso improprio della cittadinanza per fini commerciali e il “turismo sanitario.”

La riforma prevede anche un aumento dei costi per ottenere la cittadinanza, portando la spesa da 300 euro attuali a una proposta di 700 euro. Questo è stato fatto per ridurre il carico di lavoro sui Comuni, in particolare quelli più piccoli. Infine, Tajani ha assicurato che la riforma punta a incentivare un’immigrazione regolare e a tutelare i veri cittadini italiani.