Via Libera al Ddl Annuale: Incentivi per Aggregazioni, Innovazione e Credito

Il Consiglio dei ministri ha avviato oggi la prima Legge annuale sulle piccole e medie imprese (Pmi), proposta dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Questa misura introduce strategie per rafforzare le micro, piccole e medie imprese italiane, mirando a incentivare l’aggregazione, l’innovazione nel sistema produttivo e l’accesso al credito. Tra le principali iniziative contenute nel provvedimento figurano i ‘Mini Contratti di Sviluppo’ specificamente per il settore della Moda, l’implementazione di Centrali consortili per coordinare le filiere produttive e nuove agevolazioni fiscali per le reti d’impresa. Il governo promuove anche il ricambio generazionale attraverso assunzioni agevolate per i giovani e introduce norme per la tutela della concorrenza, inclusa la lotta contro le false recensioni online. Inoltre, si prevede un riordino della normativa sui Confidi per semplificare l’accesso al credito.

Urso ha enfatizzato l’importanza del tavolo moda, dove si intende confrontarsi con tutti gli attori del settore per valutare quanto già fatto e pianificare le azioni future in un anno cruciale per il rilancio del settore moda, oggi in una fase considerata emergenziale ma che sembra temporanea. Il tavolo dedicato al settore moda si riunirà al Ministero il 24 gennaio con lo scopo di sistematizzare le attvità realizzate e quelle pianificate per stimolare questo settore strategico del Made in Italy.

Il ministro ha sottolineato che il settore moda è un elemento centrale nel documento “Made in Italy 2030”, attualmente sottoposto a consultazione pubblica, dove è riconosciuto come uno dei settori principali su cui sviluppare la politica industriale in Italia e in Europa. Gli interventi previsti nella Legge annuale sono fondamentali non solo per supportare il settore moda, ma anche per garantire una base solida per il futuro delle Pmi italiane, ponendo l’accento su innovazione e sostenibilità.